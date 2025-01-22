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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1718 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1718 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1718 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1718
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1718 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Spink UK за 2100 GBP. Торги состоялись 26 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1718 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
2204 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Великобритания 1 гинея 1718 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1718 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
1675 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1 гинея 1718 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 26, 2013
Продавец Spink
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
Цена
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