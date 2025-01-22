Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1718 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1718
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1718 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Spink UK за 2100 GBP. Торги состоялись 26 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- SINCONA (1)
- Spink (2)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
2204 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
1675 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1718 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск