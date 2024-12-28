Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1720 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал Пенни
- Год 1720
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1720 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 61230 проданному на аукционе Heritage Auctions за 322 USD. Торги состоялись 6 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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