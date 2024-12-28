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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1720 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Пенни 1720 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Пенни 1720 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал Пенни
  • Год 1720
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1720 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 61230 проданному на аукционе Heritage Auctions за 322 USD. Торги состоялись 6 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Пенни 1720 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1720 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Великобритания Пенни 1720 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания Пенни 1720 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Великобритания Пенни 1720 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1720 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1720 на аукционе Heritage - September 6, 2011
Великобритания Пенни 1720 на аукционе Heritage - September 6, 2011
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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