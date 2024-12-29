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Великобритания
1720
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
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Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Великобритания
1720
Монеты Великобритании 1720 года
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Золотые монеты
5 гиней 1720
Средняя цена
49000 $
Продажи
0
17
2 гинеи 1720
Средняя цена
6800 $
Продажи
0
22
1 гинея 1720 Четвертый тип
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
47
1/2 гинеи 1720 Первый тип
Средняя цена
550 $
Продажи
0
8
Серебряные монеты
1 крона 1720
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
77
1/2 кроны (Полукрона) 1720
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
105
1 шиллинг 1720 Первый тип портрета
Розы и перья в углах
Средняя цена
190 $
Продажи
0
26
1 шиллинг 1720 Первый тип портрета
В углах ничего нет
Средняя цена
280 $
Продажи
0
106
6 пенсов 1720
Средняя цена
400 $
Продажи
0
15
Пенни 1720
Средняя цена
190 $
Продажи
0
6
Медные монеты
1/2 пенни 1720 Второй тип
Средняя цена
610 $
Продажи
0
27
Фартинг 1720
Средняя цена
200 $
Продажи
0
48
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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