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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1720 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1720
Средняя цена 49000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 гинеи 1720
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 гинея 1720 Четвертый тип
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1720 Первый тип
Средняя цена 550 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1720
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1720
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1720 Первый тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 190 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1720 Первый тип портрета В углах ничего нет
Средняя цена 280 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
6 пенсов 1720
Средняя цена 400 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Пенни 1720
Средняя цена 190 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1720 Второй тип
Средняя цена 610 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Фартинг 1720
Средняя цена 200 $
Продажи
0 48
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