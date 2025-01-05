flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1720 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 2 гинеи 1720 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 2 гинеи 1720 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1720
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1720 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 3495 проданному на аукционе Auction World за 1200000 JPY. Торги состоялись 14 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (4)
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Bolaffi (1)
  • CNG (1)
  • Frühwald (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Morton & Eden (1)
  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • UBS (1)
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3250 $
Цена в валюте аукциона 3250 USD
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
8626 $
Цена в валюте аукциона 7750 CHF
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 12, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Frühwald - July 2, 2021
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Bolaffi - December 11, 2020
Продавец Bolaffi
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Heritage - August 17, 2018
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Spink - January 14, 2018
Продавец Spink
Дата 14 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Stack's - August 19, 2011
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе UBS - January 24, 2006
Продавец UBS
Дата 24 января 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Великобритания 2 гинеи 1720 на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Монеты Великобритании 1720 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 27 дек. 2024
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть