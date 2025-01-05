Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1720 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 2 гинеи
- Год 1720
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1720 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 3495 проданному на аукционе Auction World за 1200000 JPY. Торги состоялись 14 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3250 $
Цена в валюте аукциона 3250 USD
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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