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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1720 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1720 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1720 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1720
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1720 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1735 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - December 5, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 5 декабря 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность F12 NGC
Цена
1224 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" на аукционе St James’s - June 9, 2021
Продавец St James’s
Дата 9 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2011
Великобритания 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2011
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1720 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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