Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1720 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1720
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1720 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1735 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 5 декабря 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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