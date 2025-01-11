Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1720 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,93 гр
- Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 5 гиней
- Год 1720
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1720 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 32206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 114000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
52353 $
Цена в валюте аукциона 46000 CHF
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
68060 $
Цена в валюте аукциона 10750000 JPY
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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