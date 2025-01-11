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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1720 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 5 гиней 1720 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 5 гиней 1720 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,93 гр
  • Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1720
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1720 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 32206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 114000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
52353 $
Цена в валюте аукциона 46000 CHF
Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
68060 $
Цена в валюте аукциона 10750000 JPY
Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Stack's - January 12, 2010
Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Stack's - April 24, 2009
Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Stack's - January 15, 2008
Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Leu - October 26, 2004
Продавец Leu
Дата 26 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1720 на аукционе Spink - October 8, 2003
Продавец Spink
Дата 8 октября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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