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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты 5 гиней Георга I - Великобритания

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5 гиней 1716-1726

Год Знак Описание Продажи Продажи
1716 1 331717 0 91720 0 171726 0 48
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