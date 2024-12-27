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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1717 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 5 гиней 1717 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 5 гиней 1717 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,93 гр
  • Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1717 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 432000 USD. Торги состоялись 26 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
52353 $
Цена в валюте аукциона 46000 CHF
Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
432000 $
Цена в валюте аукциона 432000 USD
Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Sovereign Rarities - March 15, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Stack's - April 4, 2018
Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Stack's - April 4, 2018
Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Goldberg - May 31, 2012
Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Goldberg - May 31, 2012
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1717 на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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