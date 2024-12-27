Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1717 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,93 гр
- Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 5 гиней
- Год 1717
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1717 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 432000 USD. Торги состоялись 26 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
52353 $
Цена в валюте аукциона 46000 CHF
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
432000 $
Цена в валюте аукциона 432000 USD
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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