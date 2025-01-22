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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1717 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1717
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 гинеи 1717
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 гинея 1717 Четвертый тип
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1717 Первый тип
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1717
Средняя цена 620 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1717 Первый тип портрета
Средняя цена 510 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
6 пенсов 1717
Средняя цена 670 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1717
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1717
Средняя цена 140 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 пенса 1717
Средняя цена 70 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1717 Первый тип
Средняя цена 400 $
Продажи
1 123
Аверс
Реверс
Фартинг 1717
Средняя цена 590 $
Продажи
1 72
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