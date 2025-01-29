Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1717 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 6 пенсов
- Год 1717
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1717 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1000 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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