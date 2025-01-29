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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1717 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 6 пенсов 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1717 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1000 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

Сохранность
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Spink - January 14, 2018
Продавец Spink
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Spink - March 29, 2017
Продавец Spink
Дата 29 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе DNW - June 10, 2015
Продавец DNW
Дата 10 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1717 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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