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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1717 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 2 пенса 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 2 пенса 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1717 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 130 USD. Торги состоялись 1 сентября 2021.

Сохранность
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  • BAC (2)
  • CNG (2)
  • Coinhouse (1)
Великобритания 2 пенса 1717 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 2 пенса 1717 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 2 пенса 1717 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 2 пенса 1717 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Великобритания 2 пенса 1717 на аукционе Coinhouse - March 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1717 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1717 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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