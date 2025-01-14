Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1717 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1717
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1717 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 24 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 13000 NOK
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность F
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?
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