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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1717 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1717 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1717 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1717 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 24, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 24 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 13000 NOK
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность F
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 12, 2019
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1717 "Четвертый тип" на аукционе UBS - September 14, 1999
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1999
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1717 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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