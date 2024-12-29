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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1717 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 2 гинеи 1717 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 2 гинеи 1717 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1717 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 33000 GBP. Торги состоялись 10 марта 2022.

Сохранность
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Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
6678 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 10, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1717 на аукционе Leu - October 26, 2004
Продавец Leu
Дата 26 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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