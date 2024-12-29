Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1717 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 2 гинеи
- Год 1717
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1717 года. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 33000 GBP. Торги состоялись 10 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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