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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1717 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1717 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 260 GBP. Торги состоялись 6 мая 2020.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1717 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1717 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1717 на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1717 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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