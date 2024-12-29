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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 4 пенса (1 Грот) Георга I - Великобритания

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4 пенса (1 Грот) 1717-1727

Год Знак Описание Продажи Продажи
1717 0 31721 0 01723 0 11727 0 0
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