Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1723 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1723 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 150 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (1)
Где продать?
Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1723 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск