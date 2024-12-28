Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1717 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1717
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1717 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1004 проданному на аукционе Spink UK за 1350 GBP. Торги состоялись 22 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 5000 SEK
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 5 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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