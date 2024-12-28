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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1717 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1717 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1004 проданному на аукционе Spink UK за 1350 GBP. Торги состоялись 22 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 27, 2024
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 5000 SEK
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - June 5, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - June 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - March 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Heritage - May 2, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Heritage - May 2, 2019
Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1717 на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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