Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1717 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 3 пенса
- Год 1717
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1717 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 400 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ANTIUM AURUM (1)
- BAC (6)
- Baldwin's of St. James's (1)
- CNG (2)
- GGN (1)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- Heritage Eur (1)
- MARCINIAK (1)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск