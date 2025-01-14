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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1717 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 3 пенса 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 3 пенса 1717 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1717 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 400 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе ANTIUM AURUM - November 27, 2021
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 27 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе CNG - September 9, 2020
Продавец CNG
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе Goldberg - September 25, 2013
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе Goldberg - September 25, 2013
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе GGN - November 15, 2008
Великобритания 3 пенса 1717 на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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