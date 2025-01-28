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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1717 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1717 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1717 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1717 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 51665 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2024 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
723 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 15, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Продавец Goldberg
Дата 8 февраля 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2004
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1717 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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