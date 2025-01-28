Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1717 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1717
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1717 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 51665 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 7 января 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2024 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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