Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1717 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1717
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1717 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 32710 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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