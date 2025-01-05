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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1717 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1717 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1717 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1717
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1717 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 32710 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 168 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
466 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - March 3, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 22, 2015
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - September 11, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - September 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" на аукционе Dorotheum - November 21, 2013
Продавец Dorotheum
Дата 21 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1717 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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