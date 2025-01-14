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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1720 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Фартинг 1720 года - цена монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Фартинг 1720 года - цена монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал Фартинг
  • Год 1720
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1720 года. Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2676 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1100 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1720 на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1720 на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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