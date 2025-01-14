Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1720 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,93 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал Фартинг
- Год 1720
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1720 года. Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2676 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1100 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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