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Цена монет Великобритании
Георг I
Фартинг
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Каталог
Цена монет Великобритании
Георг I
Фартинг
Медные монеты Фартинг Георга I - Великобритания
Фартинг 1717-1718
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1717
1
72
1718
0
10
Фартинг 1719-1724
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1719
0
75
1720
0
48
1721
0
29
1722
0
12
1723
0
22
1724
0
22
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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