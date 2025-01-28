flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Медные монеты Фартинг Георга I - Великобритания

type-coin
type-coin

Фартинг 1717-1718

Год Знак Описание Продажи Продажи
1717 1 721718 0 10
type-coin
type-coin

Фартинг 1719-1724

Год Знак Описание Продажи Продажи
1719 0 751720 0 481721 0 291722 0 121723 0 221724 0 22
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Все британские монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть