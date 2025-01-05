flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1722 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Фартинг 1722 года - цена монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Фартинг 1722 года - цена монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал Фартинг
  • Год 1722
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1722 года. Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 3288 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 630 USD. Торги состоялись 27 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (2)
  • Davissons Ltd. (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (4)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе CNG - March 11, 2022
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе CNG - March 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS61 BN ANACS
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Davissons Ltd. - March 30, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Heritage - June 26, 2014
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Heritage - June 26, 2014
Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе CNG - August 8, 2012
Продавец CNG
Дата 8 августа 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2010
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1722 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Монеты Великобритании 1722 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть