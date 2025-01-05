Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1722 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,93 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал Фартинг
- Год 1722
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1722 года. Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 3288 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 630 USD. Торги состоялись 27 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность MS61 BN ANACS
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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