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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1722 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1722 Четвертый тип
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 гинея 1722 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1722 Первый тип
Средняя цена 950 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1722 Первый тип портрета
Средняя цена 310 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1722 Второй тип
Средняя цена 130 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Фартинг 1722
Средняя цена 190 $
Продажи
0 12
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