Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1722 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1722
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1722 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
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