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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1722 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1722 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1722 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1722
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1722 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1722 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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