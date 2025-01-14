Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1722 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1722
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1722 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 3 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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