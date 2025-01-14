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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1722 года "Первый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1722 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1722 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1722
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1722 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 3 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
2335 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе Karamitsos - October 23, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность F12 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1722 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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