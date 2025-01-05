Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1722 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1722
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1722 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 5000 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3501 $
Цена в валюте аукциона 3501 USD
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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