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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1722 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1722 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1722 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1722
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1722 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 5000 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность F
Цена
634 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3501 $
Цена в валюте аукциона 3501 USD
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Sovereign Rarities - May 29, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 29, 2017
Продавец Spink
Дата 29 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1722 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1722 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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