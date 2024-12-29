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Фартинг 1723 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Фартинг 1723 года - цена монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Фартинг 1723 года - цена монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал Фартинг
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1723 года. Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 25113 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - July 28, 2019
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - July 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2019
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Davissons Ltd. - March 30, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Davissons Ltd. - March 30, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Goldberg - June 1, 2011
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Goldberg - June 1, 2011
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2011
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1723 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1723 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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