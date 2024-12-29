Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1723 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,93 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал Фартинг
- Год 1723
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1723 года. Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 25113 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июля 2019
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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