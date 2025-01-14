Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1720 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1720
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1720 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 860 GBP. Торги состоялись 4 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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