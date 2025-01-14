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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1720 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1720 года "Первый тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1720 года "Первый тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1720
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1720 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 860 GBP. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roxbury’s (1)
  • Spink (4)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
  • TimeLine Auctions (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - March 3, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 3 марта 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1720 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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