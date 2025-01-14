1 шиллинг 1720 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Георг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1720 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 860 GBP. Торги состоялись 4 июня 2016.

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