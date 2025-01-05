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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1716 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Пенни 1716 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Пенни 1716 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал Пенни
  • Год 1716
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1716 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 423 USD. Торги состоялись 12 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1716 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1716 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Великобритания Пенни 1716 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания Пенни 1716 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1716 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1716 на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1716 на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Великобритания Пенни 1716 на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1716 на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1716 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания Пенни 1716 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1716 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Великобритания Пенни 1716 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1716 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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