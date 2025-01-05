Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1716 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал Пенни
- Год 1716
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1716 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 423 USD. Торги состоялись 12 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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