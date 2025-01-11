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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1716 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1716
Средняя цена 53000 $
Продажи
1 33
Аверс
Реверс
1 гинея 1716 Третий тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 гинея 1716 Четвертый тип
Средняя цена 2400 $
Продажи
1 71

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1716
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 181
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1716 Первый тип портрета
Средняя цена 630 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Пенни 1716
Средняя цена 150 $
Продажи
0 10
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