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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1716 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1716 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1716 года "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1716
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1716 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Spink UK за 1000 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • London Coins (3)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (2)
  • Spink (5)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1332 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1716 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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