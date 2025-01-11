Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1716 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Георг I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1716
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1716 года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Spink UK за 1000 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.
Сохранность
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- London Coins (3)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (2)
- Spink (5)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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