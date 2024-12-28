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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1716 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1716 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1716 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1716
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1716 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2100 проданному на аукционе London Coins LTD за 15000 GBP. Торги состоялись 4 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 7, 2024
Продавец Heritage
Дата 7 ноября 2024
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1071 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность FR
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - March 5, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 5 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 9, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 10, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 гинея 1716 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1716 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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