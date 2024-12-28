Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1716 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1716
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1716 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2100 проданному на аукционе London Coins LTD за 15000 GBP. Торги состоялись 4 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 ноября 2024
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 5 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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