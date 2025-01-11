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Пенни 1723 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Пенни 1723 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Пенни 1723 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал Пенни
  • Год 1723
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1723 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1894 проданному на аукционе London Coins LTD за 130 GBP. Торги состоялись 3 июня 2023.

Сохранность
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  • London Coins (1)
Великобритания Пенни 1723 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания Пенни 1723 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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