Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1726 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал Пенни
- Год 1726
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1726 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2933 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 140 USD. Торги состоялись 6 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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