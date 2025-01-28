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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1726 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - Пенни 1726 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - Пенни 1726 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал Пенни
  • Год 1726
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1726 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 2933 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 140 USD. Торги состоялись 6 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1726 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания Пенни 1726 на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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