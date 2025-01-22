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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1726 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1726
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 гинеи 1726
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 гинея 1726 Пятый тип
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
1 гинея 1726 Пятый тип Слон и замок
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1726 Второй тип
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1726
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1726
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1726 Второй тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1726 WCC Второй тип портрета Розы и "CC" в углах
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
6 пенсов 1726
Средняя цена 360 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 пенса 1726
Средняя цена 150 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1726
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
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