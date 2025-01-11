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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1726 года "Пятый тип". Слон и замок (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Слон и замок

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Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1726
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1726 года "Пятый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 33211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 45600 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
32065 $
Цена в валюте аукциона 32000 CHF
Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
16032 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1726 "Пятый тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1726 "Пятый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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