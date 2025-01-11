Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1726 года "Пятый тип". Слон и замок (Великобритания, Георг I)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1726
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1726 года "Пятый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 33211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 45600 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
32065 $
Цена в валюте аукциона 32000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
16032 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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