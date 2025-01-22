Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1726 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1726
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1726 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 40000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
44027 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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