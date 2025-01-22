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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1726 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1726 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1726 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1726
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1726 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 40000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
12056 $
Цена в валюте аукциона 9500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
44027 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Spink - March 28, 2012
Продавец Spink
Дата 28 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1726 на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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