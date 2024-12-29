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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1726 года WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах (Великобритания, Георг I)

Разновидность: Розы и "CC" в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1726 года WCC "Второй тип портрета" Розы и "CC" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1726 года WCC "Второй тип портрета" Розы и "CC" в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1726
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1726 года "Второй тип портрета" со знаком WCC. Розы и "CC" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Spink UK за 6800 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2012.

Сохранность
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  • DNW (2)
  • London Coins (2)
  • Morton & Eden (2)
  • NOONANS (1)
  • Spink (5)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
3728 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
1028 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 29, 2017
Продавец Spink
Дата 29 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1726 WCC "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 31, 2004
Продавец Spink
Дата 31 марта 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1726 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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