1 шиллинг 1726 года WCC "Второй тип портрета". Розы и "CC" в углах (Великобритания, Георг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1726 года "Второй тип портрета" со знаком WCC. Розы и "CC" в углах. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Spink UK за 6800 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2012.

Сохранность XF (2) VF (5) F (5) VG (1)