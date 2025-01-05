Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1726 года (Великобритания, Георг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 2 пенса
- Год 1726
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1726 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 62060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 29 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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