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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1726 года (Великобритания, Георг I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1726
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1726 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 62060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 29 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1726 на аукционе Heritage - November 29, 2012
Великобритания 2 пенса 1726 на аукционе Heritage - November 29, 2012
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2012
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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