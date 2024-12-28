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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1726 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1726 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 6 пенсов 1726 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1726
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1726 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Heritage - February 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Spink - January 12, 2021
Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1726 на аукционе Spink - March 29, 2017
Продавец Spink
Дата 29 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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