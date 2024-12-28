Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1726 года (Великобритания, Георг I)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 6 пенсов
- Год 1726
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1726 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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