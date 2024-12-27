Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1726 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1726
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1726 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 24108 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 511 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 511 EUR
Продавец Heritage
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?
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