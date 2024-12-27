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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1726 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1726 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 гинеи 1726 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1726
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1726 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 24108 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 511 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 511 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Heritage - February 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 28, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 28 сентября 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1726 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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