Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Крупный шрифт (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Крупный шрифт
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1727
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Крупный шрифт. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 24150 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (1)
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
14170 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Где продать?
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