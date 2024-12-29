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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Крупный шрифт (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Крупный шрифт

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Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1727
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Крупный шрифт. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 24150 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
14170 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1727 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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