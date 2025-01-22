Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1727
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 4000 GBP. Торги состоялись 25 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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