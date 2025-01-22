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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1727
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1727 года "Портрет в молодом возрасте". Перья в углах. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 4000 GBP. Торги состоялись 25 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (5)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • WAG (1)
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 17, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
571 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - September 29, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1727 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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