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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1721 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 3 пенса 1721 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 3 пенса 1721 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1721
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1721 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 130 USD. Торги состоялись 1 сентября 2021.

Сохранность
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  • CNG (1)
Великобритания 3 пенса 1721 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 3 пенса 1721 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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