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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1721 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1721 Четвертый тип
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 гинея 1721 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1721 Первый тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1721 Первый тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1721 Первый тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 570 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1721 Первый тип портрета В углах ничего нет
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1721
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1721
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1721
Средняя цена 85 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1721 Второй тип
Средняя цена 120 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Фартинг 1721
Средняя цена 220 $
Продажи
0 29
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