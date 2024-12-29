Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1721 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 гинея
- Год 1721
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1721 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Coin Cabinet (1)
- DNW (2)
- Felzmann (3)
- HARMERS (1)
- Künker (1)
- London Coins (4)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- SINCONA (1)
- Spink (12)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (1)
- Westfälische (1)
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1721 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск