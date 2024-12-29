flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1721 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1 гинея 1721 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 гинея 1721 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1721
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1721 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • DNW (2)
  • Felzmann (3)
  • HARMERS (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (4)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (12)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1271 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность F DETAILS
Цена
734 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 22, 2021
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность F12 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1721 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1721 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Монеты Великобритании 1721 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть