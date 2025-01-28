1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". В углах ничего нет (Великобритания, Георг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". В углах ничего нет. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе St James’s Auction за 1650 GBP. Торги состоялись 6 ноября 2021.

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