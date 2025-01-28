Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". В углах ничего нет (Великобритания, Георг I)
Разновидность: В углах ничего нет
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1721
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". В углах ничего нет. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе St James’s Auction за 1650 GBP. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 6 ноября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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