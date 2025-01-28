flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". В углах ничего нет (Великобритания, Георг I)

Разновидность: В углах ничего нет

Аверс монеты - 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета" В углах ничего нет - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета" В углах ничего нет - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1721
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1721 года "Первый тип портрета". В углах ничего нет. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе St James’s Auction за 1650 GBP. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • iNumis (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (1)
  • St James’s (2)
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
1332 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - November 6, 2021
Продавец St James’s
Дата 6 ноября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - June 25, 2021
Продавец St James’s
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 21, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" на аукционе iNumis - June 2, 2015
Продавец iNumis
Дата 2 июня 2015
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1721 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Монеты Великобритании 1721 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть