Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1721 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг I
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1721
- Правитель Георг I (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1721 года "Второй тип". Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1185 проданному на аукционе Bolaffi S.p.A. за 550 EUR. Торги состоялись 9 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- 2020 Auctions (2)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Bolaffi (1)
- CNG (1)
- Davissons Ltd. (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (5)
- Spink (4)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Bolaffi
Дата 10 июля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
620 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VG10 BN NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 февраля 2015
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность VF30 BN NCS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1721 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск