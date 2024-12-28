flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1721 года "Второй тип" (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1721 года "Второй тип" - цена монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 1/2 пенни 1721 года "Второй тип" - цена монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1721
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1721 года "Второй тип". Это медная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 1185 проданному на аукционе Bolaffi S.p.A. за 550 EUR. Торги состоялись 9 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • 2020 Auctions (2)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Bolaffi (1)
  • CNG (1)
  • Davissons Ltd. (2)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (5)
  • Spink (4)
  • Stack's (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе 2020 Auctions - December 30, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Bolaffi - July 10, 2020
Продавец Bolaffi
Дата 10 июля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
620 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе 2020 Auctions - March 31, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 31 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - March 17, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VG10 BN NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе CNG - September 26, 2018
Продавец CNG
Дата 26 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - October 15, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - October 15, 2015
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 7, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 февраля 2015
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 23, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 23, 2014
Продавец Heritage
Дата 23 января 2014
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Stack's - July 8, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Stack's - July 8, 2011
Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность VF30 BN NCS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 4, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 4, 2010
Продавец Stack's
Дата 4 ноября 2010
Сохранность XF40
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1721 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1721 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга I Монеты Великобритании 1721 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом 1/2 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть