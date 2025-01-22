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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1721 года (Великобритания, Георг I)

Аверс монеты - 2 пенса 1721 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I Реверс монеты - 2 пенса 1721 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг I

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг I
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1721
  • Правитель Георг I (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1721 года. Это серебряная монета периода Георга I. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 280 GBP. Торги состоялись 6 мая 2020.

Сохранность
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  • Goldberg (1)
  • Marudhar (1)
  • Naumann (1)
Великобритания 2 пенса 1721 на аукционе Marudhar - February 26, 2022
Продавец Marudhar
Дата 26 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1721 на аукционе Naumann - January 2, 2022
Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания 2 пенса 1721 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 2 пенса 1721 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность AU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 72 USD

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1721 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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